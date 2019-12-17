悠遊卡公司電子支付「悠遊付」在16日正式上線，未來除了原本悠遊卡的服務不變外，將透過「悠遊付」擴大服務層面，主推四大創新功能，目前公開招募500位民眾率先體驗試營運，預計2020年上線服務。

悠遊卡公司在今年2月獲得金管會核准取得電子支付許可後，歷經10個月的努力正式推出悠遊付。悠遊卡公司表示，「悠遊付」提供四大創新功能：，第一是1.QR Code掃碼消費支付、收款、線上付款及轉帳。第二過「悠遊付」綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。

而第三以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納臺北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。第四手機感應搭乘大眾運輸工具，包括雙北捷運、雙北公車、Youbike及淡海輕軌，都能透過感應支付，「嗶」一聲輕鬆搭乘。

悠遊卡公司強調，「悠遊付」提供的掃碼轉帳、管理加值、感應乘車等創新功能將陸續由悠遊先鋒們率先體驗，明年第一季全面開放消費者使用。

(中時 )