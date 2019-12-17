高精密零組件廠—英濟(3294)前11月合併營收為45.72億元，年成長3.7%，為因應中美貿易戰供應鏈移轉，在台灣、馬來西亞及墨西哥建廠擴產，台灣嘉義廠及馬來西亞新廠將於明年第1季開始投產，墨西哥廠明年產能可望放大，進而損益兩平，明年在耳機及網通相關產品出貨成長下，英濟表示，明年業績會比今年好。

中美雖然就貿易戰達成第一階段協議共識，但美國已加徵的關稅未除，全球供應鏈持續進行重組，過去英濟主要生產據點在大陸，為因應供應鏈移轉，英濟在台灣嘉義、馬來西亞及墨西哥建廠擴產，全球化佈局可望在明年正式完成。

英濟執行長徐文麟表示，除中美貿易戰外，各國間的貿易談判角力為全球製造業增加不可見的變數，亦考驗企業分散風險與靈活應變的能力，由於全球供應鏈重整已是大勢所趨，英濟亦積極進行全球布局，除大陸地區廠房持續精實優化製程與成本結構外，並於台灣、馬來西亞建設新廠外，亦將擴大墨西哥廠產能，借力其地緣優勢，以區域生產分散營運風險，提供客戶更彈性的製造方案。

看好近年5G、物聯網、智慧車等應用與終端產品逐漸成熟，英濟新廠除有效分散風險外，搭上終端大廠移轉浪潮，更將成為切入高端硬體供應鏈之契機。

受惠近年5G應用多元與技術逐漸成熟，終端大廠紛紛投入5G應用系列商品開發，5G聯網相關技術普及，帶動車用、商用、工業用、醫療用、智慧家用等聯網設備將產生龐大需求，英濟台灣廠除全產能協助既有客戶5G相關產品開發與量產外，亦於嘉義民雄購地擴廠，預計明年第1季正式投產，未來嘉義廠將以生產3C及5G網通設備產品為主，公司將分三年逐步擴增產能，預計產能將達目前台灣廠區三倍以上。

在馬來西亞廠部分，英濟馬來西亞廠規劃以生產滑鼠產品為主，預計於2020年第1季正式投產，除初期具備、染色、射出成型、初階組裝與模具維修服務外，後續也將導入噴漆與印刷製程，未來也將開發當地客戶，站穩東南亞製造產業聚落。

至於英濟墨西哥廠於2016年正式成立，在持續優化營運流程下，目前已近單月損益兩平，由於英濟墨西哥廠區具備完整的模具設計、檢討與開模能力，為當地少見的整合技術供應商，未來除配合既有客戶於墨西哥組裝之生產需求外，亦已有終端品牌受中美貿易戰影響評估轉移製造地並與英濟接洽，墨西哥廠將藉由精密技術基礎，借力發揮墨西哥地理、關稅協議的優勢，在既有消費性電子客戶產品線外，開發更高精密度要求的歐美醫療器材、車用、航太客戶及耳機塑膠件產品，提升競爭優勢。

在旺季效應下，英濟第3季稅後盈餘達7097萬元，單季每股盈餘為0.54元，累計前3季為762萬元，順利轉虧為盈，每股盈餘為0.06元，累計前11月合併營收為45.72億元，年成長3.7%。

(時報資訊)