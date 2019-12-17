台積電(2330)受惠5G挹注明年營運動能強勁，外資進行新一輪的上調目標價熱潮，包括美歐系外資均將台積電目標價升至375元，亞系外資更是一舉調升至385元；先前美系外資第一波多調升至350元。最新目標價多在350元以上。

第4季以來，外資圈已出現兩波對台積電的調升潮，自台積公司法說會唱旺5G開始，高盛等外資率先上修目標價，高盛等美系外資對台積電目標價為350元，最高為花旗的364元。台積電今早股價開低走高，盤中漲4元至340元。台積電上周五盤中股價曾創343元新高。

台積電近來股價續漲，外資再啟動一波上修潮，包括花旗、麥格理、瑞士信貸新一波對台積電目標價分別達375、385、375元。

亞系外資表示，今年第4季台積電產能無法滿足iPhone 11系列的7奈米處理器需求，推測部分出貨將遞延到明年第1季，且蘋果將發表第2代iPhone SE明年第1季將出貨，也採用7奈米處理器，加上明年下半年iPhone 12及華為新機助陣，台積電2020年營收估年增16%，維持「優於大盤」評等，目標價從350元上修到385元。

瑞信證券也將目標價上調到375元，主要是看好市場對5G出貨的預期提高，台積電受惠程度升高。瑞信先前對明、後年5G手機出貨預測1.7億、4.2億支；根據供應鏈最新消息，明年5G iPhone拉貨超過2億支轉為明朗，因此瑞信將未來兩年手機出貨預測上修到2.5億和5億支，預估台積電明、後年手機業務受惠5G機種大幅成長，成長率將從今年的4%提高到24%、10%，估計台積電明年來自於蘋果和非蘋5G手機的收入，可達30億至35億美元。

另外，瑞信證券也看好台積電明年在高速傳輸（HPC）業務，預估台積電明年HPC收入成長17%。將台積電目標價從325元提升到375元。

(時報資訊)