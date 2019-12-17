雙王重擂戰鼓，拿下12000關。昨夜美四大指數刷新高，今早亞股恢復升氣，台股另有證交所董座許璋瑤唱旺集中市場市值可望挑戰40兆元利多助益，今日集中市場開盤雖下跌0.15點、以11939.62點開出，店頭市場開漲0.1點、以147.32點開出，但隨後在權王台積電(2330)、股王大立光(3008)回神走高，加上聯發科(2545)攜手超眾(6230)、亞光(3019)等強勢助攻之下，大盤指數終於在約9:36突破12000點大關，續創下逾29年新高。分析師表示，台股昨日多頭暫時休息後，今日發動攻勢維持強漲格局，美中達成第一階段貿易協議，整體國際金融環境有利多方，台股短多格局不變，目前上市櫃公司普遍看好明年上半年業績動能，台股後市不看淡。

盤面上，5G前景看旺，加上外資看好，PCB及散熱族群相關個股轉強，其中，散熱大廠超眾(6230)決議在越南河內建廠擴產，昨股價直奔漲停，今早仍續強放量攻上259元，盤中維持逾6%漲幅，帶動雙鴻(3324)、泰碩(3338)、奇鋐(3017)等聯袂上揚。瑞信證送暖台股，將5G智慧型手機2020、2021年出貨雙雙上調至2.5與5億支，並點名五大受惠股，包括台積電、台達電(2308)、大立光、穩懋(3105)與全新(2455)，宣告外資圈對5G出貨上調已有共識，今日除台達電小跌約0.3%外，其餘皆漲。

個股方面，益得(6461)挾著完成美國市場產品SYN011開發，後續將進行臨床試驗，瞄準每年14億美元市場，並獲國發基金注資，今日開盤跳空鎖漲停19.6元，進逼半年線。馬光-KY(4139)前3季每股稅後虧損0.47元，挾著出售孫公司AIS61％股權挹注，前11月每股稅後盈餘1.45元，全年可望轉虧為盈，今日多頭攻勢凌厲，漲幅在4.5%以上。卜蜂(1216)爆出環保醜聞，雖然公司強調公司不知情，並對員工涉案深表遺憾，承諾於期間內完成處理，不過，今日股價仍受到影響，股價壓低整理，跌幅約1%左右。宏達電(2498)證實裁員，業界則推測，由於營收下滑、今年虧損將達一個股本，裁員不只在台灣，而會是全球性、全面性的人力重整，今早股價開低走低約1.4%後，展開橫向狹幅整理。

匯率方面，新台幣16日在外資持續匯入下，開盤後一度衝高至30.15元，終場收在30.263元，匯價再創近18個月新高，今早開盤新台幣兌美元為30.270元、貶值0.7分，但旋即又由貶轉升，盤中再升值逾1角。銀行外匯主管表示，中美貿易協議的情勢若持續正面發展，2020年新年開工後外資如果全數歸隊，預料匯入量可能進一步擴大，新台幣將有機會挑戰30元大關。

分析師表示，美中達成第一階段貿易協議後，將立刻展開第二階段談判，持續關注中美雙方是否又會冒出現新的爭端。目前進入財報空窗期，預估2020年業績成長股，以及產業題材性高的族群將扮演主流。操作上不妨留意明年首季淡季不淡、全年產業展望正面、具轉機性的個股。

(時報資訊)