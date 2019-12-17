台塑集團旗下記憶體封測廠福懋科（8131）受惠記憶體市況回溫，公司對第四季及明年首季營運展望持續樂觀。同時，隨著南亞科增加持股、成為最大股東，垂直整合有助雙方合作更緊密，為營運後市增添綜效及成長動能。

福懋科續昨（16）日勁揚3.45％後，今（17）日持續開高走揚，最高上漲3.76％至37.3元，創去年7月中以來17個月高點，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期偏多操作，上周買超福懋科113張，昨日擴大買超393張。

福懋科2019年11月自結合併營收8.28億元，較10月8.56億元小減3.18％、仍較去年同期7.55億元成長9.68％，持穩8億元高檔、創近8年同期高點。累計1～11月合併營收85.84億元，較去年同期80.65億元成長6.43％，亦創近7年同期高點。

福懋科發言人張憲正先前法說時指出，第四季客戶訂單需求平穩，對伺服器、5G等高階記憶體產品需求增加，目前稼動率均在9成以上。目前看來第四季營運可望與第三季相當，明年首季展望持續樂觀。

此外，受惠台商回流需求、電競產業發展熱絡帶動記憶體模組訂單增加，使福懋科模組產線滿載，張憲政表示，目前已完成2條新產線建置，產能將陸續開出，增添營運成長動能。後續將致力優化產品組合，使毛利率朝達20％高標努力。

而台塑集團強化子公司垂直整合，旗下記憶體大廠南亞科昨日斥資20.49億元，透過鉅額逐筆交易方式向平織布大廠福懋取得福懋科16％持股，將持股比重提升至32％，成為福懋科最大股東。IC載板暨PCB廠南電基於財務投資規畫，亦斥資4.72億元取得3％持股。

南亞科表示，福懋科長期為公司後段封測主要合作夥伴，此舉有助強化雙方未來策略合作，提升整體營運績效、增加市場競爭力。福懋也指出，因應5G、AI、物聯網等新應用，福懋科更需要先進封裝技術，南亞科及南電參與投資有助強化彼此合作關係及技術開發能量。

(時報資訊)