《國際產業》判定越南洗產地，美將台韓部分鋼材祭最高456％關稅 11:082019/12/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周一宣布已經發布最終裁決，將對南韓或台灣轉運越南小幅加工、再出口美國的鋼材實施懲罰性關稅，稅率最高達456%。 美國商務部發布聲明表示，該機關已經判定部分在越南生產的耐腐蝕鋼材和冷軋鋼材，使用原產於南韓或台灣的基板，規避了美國祭出的反傾銷和反補貼雙反稅。 美方因此宣布，將對南韓或台灣在越南洗產地的鋼材實施稅率最高達456%的關稅，且實施日期將回溯至2018年8月2日啟動該調查後的相關進口貨品。 (時報資訊) #美國 #商務部 #台灣 #韓國 #鋼材 #越南 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》傳美陸同意調降現行關稅、推遲周日關稅措施 09:092019/12/13 財經 保障農民！ 紅豆關稅明年起提高3成 11:422019/12/14 生活 貿易戰升高 美擬調高歐貨關稅至100％ 04:092019/12/15 全球財經 陸國務院：暫不對部分美國產品 加徵關稅 12:482019/12/15 兩岸 陸關稅稅則委：部分美國商品暫不加徵關稅 14:032019/12/15 國際 陸正式公告推遲15日對美加徵關稅 14:492019/12/15 財經 部分美國商品 大陸暫不加稅 04:102019/12/16 焦點新聞 陸12／15暫不加美部分商品關稅 04:102019/12/16 兩岸要聞 美中有協議 沒信任 04:102019/12/16 時論廣場 新垣結衣＋陳妍希 越南妹掀暴動 09:142019/12/16 正妹 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 即時 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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