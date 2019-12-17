美國商務部周一宣布已經發布最終裁決，將對南韓或台灣轉運越南小幅加工、再出口美國的鋼材實施懲罰性關稅，稅率最高達456%。

美國商務部發布聲明表示，該機關已經判定部分在越南生產的耐腐蝕鋼材和冷軋鋼材，使用原產於南韓或台灣的基板，規避了美國祭出的反傾銷和反補貼雙反稅。

美方因此宣布，將對南韓或台灣在越南洗產地的鋼材實施稅率最高達456%的關稅，且實施日期將回溯至2018年8月2日啟動該調查後的相關進口貨品。

(時報資訊)