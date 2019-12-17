A股17日表現持穩，三大股指皆呈上漲且逐步走穩，創業板指數更創下年內新高。

截至上午10點52分，上證指數報報2,997.37點，升12.98點，漲幅0.43％。深成指報10,227.85點，升69.61點，漲幅0.69％。創業板指數報1794.9點，升14.57點，漲幅0.82％，創年內高點。

各類股表現普遍不錯，有色金屬股漲逾1％。此外，通訊、豬肉、雞肉、稀土永磁等類股也漲幅居前。

(工商 )