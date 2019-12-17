A股三大股指走升 創業板創今年新高 11:092019/12/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A股17日表現持穩，三大股指皆呈上漲且逐步走穩，創業板指數更創下年內新高。 截至上午10點52分，上證指數報報2,997.37點，升12.98點，漲幅0.43％。深成指報10,227.85點，升69.61點，漲幅0.69％。創業板指數報1794.9點，升14.57點，漲幅0.82％，創年內高點。 各類股表現普遍不錯，有色金屬股漲逾1％。此外，通訊、豬肉、雞肉、稀土永磁等類股也漲幅居前。 (工商 ) #漲幅 #指數 #創業板 #10 #類股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸證監會：將科創板經驗用於創業板、新三板 15:412019/12/13 財經 滬指收漲1.8％ 深成指站上1萬點大關 15:552019/12/13 財經 《科技》5G競標下周再戰，得標價暫落346.12億元 16:482019/12/13 財經 《期貨》股市期權策略系列指數上線，首波3檔即時指數 11:422019/12/16 財經 面板三虎發威 友達股價重返票面10元之上 13:122019/12/16 財經 新竹縣新瓦屋耶誕Party Go好玩周六登場 15:432019/12/16 生活 《科技》5G結束Day5競標，標金暫落365.62億元 17:222019/12/16 財經 迪士尼今年第六部賣座強片 冰雪奇緣2全球票房破10億美元 00:132019/12/17 財經 臺股期權策略系列指數 上線 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 嚴凱泰知道一定很開心！納智捷URX 預接單破千台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。