「卡神」楊蕙如經北檢認證為綠營網軍後，自此人間蒸發，民進黨則人人自危，忙著築起防火牆。只不過，民進黨布局網軍傳聞已久，「卡神事件」的爆發，坐實了傳聞的真實性，沒錢沒人的藍營，實在難以直攖其鋒。

韓國瑜幕僚也透露，韓國瑜選市長前，綠營就已經動員網軍對付他，但當時韓國瑜強調愛與包容，不願對網軍採取法律行動，但韓國瑜當選高雄市長後，綠營繼續動員包括卡神等多支網軍，搭配特定媒體，對韓國瑜進行「人格催毀」，甫當選的韓國瑜仍不以為意，認為只要好好做事，就不怕抹黑，沒想到「明槍易躲、暗箭難防」，錯失澄清抹黑抹紅的最佳契機，等後來意識到事態嚴重，負面標籤已難洗刷，網路族年輕選票也損失過半。

該幕僚表示，去年九合一大選中，韓國瑜遭多路網軍輪番攻擊，這些網軍編制一組五人，選前多半是獨立出擊，後來可能是考量韓粉難以撼動，才罕見以「複式動員方式」聯合作戰。

本刊調查，綠營網軍結構分為三層，最上層負責找錢，多是能決定公部門小型標案的官員，確保「自己人」能標到案；中層則是同路的媒體人，轉包由寫手攻擊；最下層才是論件計酬的寫手。綠營網軍擬定攻擊主軸後，立刻著手在社群媒體貼文、轉文、點讚，快速讓「攻擊議題」成為「爆文」，吸引網友點閱轉傳，直到吸引媒體轉載、電視台跟風，就完成「帶風向」使命，可以領錢。藍委之前曾質疑農委會的「一四五○網軍案」內容，即可窺見綠營網軍運作模式。再加上民進黨副總統候選人賴清德也曾點名遭自家網軍攻擊，更令外界見識到綠網軍的厲害，據傳攻擊賴清德的綠網軍幕後操盤手，就是一位被歸類為謝系、曾任部會首長幕僚的女性媒體人，也讓隱身在鍵盤後的綠網軍更引人好奇。

不只和蘇嘉全辦公室主任張嘉玲（中）交情匪淺，卡神楊蕙如（左）與前台北市議員顏聖冠（右）也情同閨密。（圖／議員提供）

(中時電子報)