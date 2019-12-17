美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）周一表示，美國的關稅正在損害大陸經濟以及北京的維穩能力。外媒報導，羅斯表示，大陸經濟放緩是個大問題，因為他們需要創造數百萬個就業機會以避免社會動盪，而川普政府希望在接下來談判中好好利用這點。

美國原訂12月15日對大陸價值1560億美元揮下關稅大棒，雙方在13日終於握手言和達成第一階段貿易協議。CNBC報導，陸美貿易談判在星期一進入新階段，美國副貿易代表Jeffrey Gerrish帶領工作小組進行為期兩天的討論，大陸外交部16日表示，雙方願意共同努力落實兩國領袖共識。

羅斯表示，大陸除了面臨被加徵關稅或達成協議的取捨，還有許多企業正在遷出大陸。此外，他認為蘋果上周調降財測與貿易戰沒有關係，因其產品並未被加徵關稅。

美陸雙方宣布達成初步貿易協議，市場關注何時才會正式簽署。川普政府顧問兼大陸事務專家白邦瑞（Michael Pillsbury）周一表示，貿易協議估在兩個星期後簽署，有望在年底前完成。

(中時電子報)