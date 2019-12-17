好市多有許多麵包的CP值很高，像是(左)巧克力貝果1個才16元，(右)迷你可頌1個也14元。（圖／翻攝自臉書社團《自Costco好市多商品經驗老實說》）

好市多販售的多款麵包都曾引起網友瘋搶，最近超級火紅的「半熟麵包」常常搶到缺貨，但其實好市多除了半熟麵包之外，還有這6款麵包CP值也超高，甚至有款平均下來1片只要4元。

好市多的半熟麵包，因為許多網友曾在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享而爆紅，巴掌大的麵包卻只要6塊錢，讓網友讚嘆，CP值超高！回顧一下臉書社團，發現好市多還有這幾款麵包都曾引起話題，像是，限量版巧克力口味的貝果、一撕開就爆漿的維也納餐包、外酥內軟的法國可頌、迷你可頌、克萊斯麥漢堡包，其實平均下來每個都是銅板價，吃膩半熟麵包的人也可以換換口味了。

其中有款義美高纖全麥吐司，1大條只要75元，平均下來1片只要4元，不少網友也分享美味的食譜，從法式吐司、搭配烤雞做成三明治、抹上各種果醬後，直接放進冷凍庫，趕上班的人，只要拿一片出來微波就可以速速吃。

(中時電子報)