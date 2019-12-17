紐西蘭懷特島9日火山爆發，在島上遊覽的觀光客準備搭船離開。（圖／路透社）

紐西蘭懷特島火山爆發釀18死23傷悲劇，外界都在問，為何死者多是觀光客？美媒從郵輪公司的宣傳找到答案。郵輪公司宣稱，這趙難忘的紐西蘭最活躍火山之旅，戴上防毒面具可到達咆哮的蒸汽噴口，捕捉驚艷美景。可以說，郵輪公司和社行社的話術讓這群人成為火山冤魂。

，

紐約時報報導，大多數受害者乘坐的是皇家加勒比(Royal Caribbean)郵輪「海洋贊禮號」(Ovation of the Seas)，其官網宣傳詞指出，「景色優美的船程沿著如畫的普倫蒂海灣到懷特島，讓您度過難忘的紐西蘭最活躍火山之旅。」其中還寫道，「近看令人更加興奮，防毒面具可幫你到達咆哮的蒸汽噴口、冒泡的泥坑、炙熱的岩漿，和驚艷的酸性火山湖。島上大量硫磺所產生的鮮艷黃色和橙色構成絕佳影像，準備好你的相機。」

長期以來，懷特島一直被宣傳為紐西蘭最活躍的火山，它曾出現在《指環王》等電影中，事實上，這裡除了危險的頂峰，約70%的火山位於水下，它最大的賣點是帶著一絲危險的大自然之美，遊客走進火山口一直到火山湖口的邊緣，凝視火山內部不斷沸騰的核心。

觀光客成為火山受害者，懷特島並非首次。2002年，西西里的斯特龍博利島發生過猛烈火山噴發，之後遊客被禁遊達數月之久。同樣，夏威夷發生火山爆發後，火山旅遊也受到了限制，那裡的許多火山並不像懷特島這麼活躍、危險。

(中時電子報)