行政院長蘇貞昌17日出席「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書簽署典禮」，針對年金改革造成專業空軍退役F16技師因薪資低，不願到漢翔服務，造成人力短缺，蘇貞昌表示，改革是必要的，但如果改革會發生連帶影響，政府各單位有必要進行整個盤整。

媒體詢問，年金改革設定退役軍職人員到國營事業，薪資最高上限只有3萬多，造成很多專業的空軍退役F16技師，不願意來這邊，導致人力短缺，會不會覺得是年金改革反受其害？

蘇貞昌指出，改革是必要的，但如果改革會發生什麼連帶影響的話，有必要政府各單位都要整個盤整，要好好留住人才，是國家最重要要做的事。

另外，關於韓國瑜質疑廖燦昌因慶富案下台，結果蘇貞昌一上任，就擔任第一銀行董事長惹議。蘇貞昌回應說，慶富案是馬政府執政時發生重大弊案，應該依法嚴辦，用人唯才，是不是適才適所，是他用人唯一考量，所以不必把馬政府時代弊案，牽拖到現在的某人或某一個職位的身上。

(中時 )