「情歌天后」梁靜茹本月低調跟趙元同完成離婚手續，然其實婚變消息早在今年8月已傳出，當時梁靜茹的親友都因此被詢問，但都三緘其口，唯摯友范瑋琪透過經紀人回應「隱隱約約有聽說」，被視為間接證實消息，雖事後梁靜茹曬友情合照，又事情過去已數月，然至今仍有網友追問范范此事，逼得她鬆口再度做出回應。

范范IG貼文。(翻攝自范瑋琪IG)

范范因疑洩梁靜茹婚變一事飽受外界議論，而事情經過幾個月的時間，輿論終於稍微淡化，沒想到昨(12/16)范瑋琪在IG貼出一家四口跟朋友家人相聚的照片，明明是相當溫馨的氛圍，卻被網友的好奇心整個打亂。

有網友在照片底下留言詢問：「我相信隱隱約約不是你說的啦范范，可那究竟是出自誰口呢」，逼得范瑋琪親自開口回應：「不是我說，但你也無需追根究底，因為........這些事到底跟你的生活有什麼關聯？？？」，接著表示盼望眾人能更懂得體諒他人且保持善良，除了再度澄清，也多了幾分無奈。

(中時電子報)