人類對於維生素與礦物質的依賴，甚至比肉類還重要，是維持組織、各系統運作，缺一不可得營養來源。或許很多人都知道身體缺了鈣，就可能會抽筋，但只要身體少了這一營養，連性格都會發生改變。

所謂均衡飲食，就是要補足各類營養，除了蛋白質、脂肪、纖維質外，維生素也是維持人體運作的關鍵。有些人認為，缺乏營養素的人只會出現在貧困地區，但《Hello醫師》表示，許多人都會缺乏必要維生素及礦物質，嚴重甚至有罹癌風險。

《Hello》團隊整理出了幾大症狀，其實主因出在少了關鍵營養素！但妳看到周遭朋友有哪些症狀，也可用來判斷是身體缺乏了什麼營養。

【抽筋】：缺鈣

鈣能增强骨骼、維持肌肉運作和神經功能，但嚴重缺鈣食恐引起疲勞、抽筋及食慾不振。在每日飲食中包含3份牛奶、優格或乳酪，可以確保飲食中有足夠的鈣營養。

【臉色、皮膚蒼白】：缺鐵

鐵能幫助身體製造紅血球，在缺鐡時，血液無法有效把氧氣輸送至全身，會導致貧血，讓人容易感到疲勞。同時皮膚會變得蒼白、髮質變脆弱，甚至會有髮量稀少症狀。多吃含鐡量高的牛肉、牡蠣、豆類和菠菜，能夠提升鐵的攝取。

【骨折，骨質疏鬆】：缺維生素D

維生素D能幫助骨骼吸收鈣，是骨骼生長必需元素，相反的，少了它，骨質較脆弱。其中維生素D-2存在於多脂魚肉、蛋黃、動物肝臟及牛奶中，維生素D-3則需透過曬太陽，藉由紫外線的刺激使人體自然生成。

除了骨頭產生問題，缺乏缺維生素D也會提高眼睛黄斑部病變、乳癌、前列腺癌、糖尿病和高血壓的風險。每日飲食含含3份牛奶或優格，每週食用2次鮭魚或鮪魚之類的多脂魚肉，可以讓身體保有足夠營養，並記得曬點太陽。

【皮膚會粗糙】：缺維生素A

維生素A對維護視力很重要，而富含維生素A的食物有蔬菜、橘或黄色等色彩鮮豔的水果、動物肝臟、乳製品、魚油及雞蛋等。缺乏維生素A的症狀恐導致罹患夜盲症、視力下降、皮膚粗燥化或角質化，甚至造成呼吸道感染。不過要適量補充，過多的維生素A對身體也不好。

【改變性格】：缺鎂

嚴重缺乏鎂，甚至連性格都會產生改變。鎂有助於人體骨骼健康及能量的生成，缺乏鎂會引起食慾不振、嘔吐及疲勞。嚴重缺乏鎂時，可能導致肌肉痙攣、癲癇、心跳異常，甚至改變人的性格。不過健康的人很少會缺乏鎂，只有發生在服用特定藥物、身體有特殊健康狀況或酗酒的人。多吃杏仁、腰果、花生、菠菜、黑豆及香蕉等食物，皆富含鎂元素。

當嚴重缺乏維生素C時，會引起壞血病，其症狀包括疲勞、皮膚蒼白、眼窩凹陷。（圖／Shutterstock）

【眼窩凹陷】：缺維生素C

維生素C幫助人體的膠原蛋白生成，它是存在於骨骼、肌腱、韌帶及軟骨中的物質。當嚴重缺乏維生素C時，會引起壞血病，其症狀包括疲勞、皮膚蒼白、眼窩凹陷、牙齦發炎、肌肉酸痛、食慾不振、腹瀉、發燒、關節疼痛、煩躁不安及呼吸急促。不過多吃蔬菜水果就能輕鬆補足營養，兩者都含有豐富維生素C，尤其是柑橘類水果、木瓜、青椒、馬鈴薯及花椰菜。

※Hello Health Group 並不提供醫療建議，診斷或治療。

(中時電子報)