民眾在市立大學滿是補丁的跑道上跑步。（陳俊雄攝）

台北市議員王鴻薇日前接獲民眾投訴，指天母運動公園田徑場跑道處處坑洞，嚴重影響使用者安全。對此王鴻薇上午實地前往瞭解，發現整個田徑場跑道坑洞至少十幾個，補丁修補過的痕跡也有數十處，且許多地方雖然經過修補，但跑道仍有凸起的狀況，對於專心練跑的民眾及學生來說，很容易沒注意而遭絆倒。

王鴻薇指出，該跑道2011年完工時共花了3214萬，後續維修費2014年花了近147萬、2015年近10萬、2017年近940萬、今年1月近十萬，累積維修費已達1105萬2553元，超過當初建造費用的三分之一！而目前又正在進行維修工程，不知道到底又要花多少納稅人的錢！

王鴻薇質疑，難以理解跑道當初是如何通過驗收的，這幾年花了1100多萬維修，跑道竟還如狗啃，是不是都花了冤枉錢？且這樣的跑道品質，就算僅供民眾休閒練跑都相當危險，難以想像這竟然還是台北市立大學學生專長教學訓練的場地，簡直比中小學都不如！

王鴻薇呼籲，體育局、教育局及校方應儘速檢討跑道施工及維護品質，該重做就要重做。現在幾乎每走兩三步就會遇到補丁，這樣的品質不僅有礙觀瞻，更嚴重影響學生及市民運動跑步安全。

(中時 )