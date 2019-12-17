國民黨立委童惠珍、王育敏、陳宜民17日舉行「陳師孟又來了！干預司法沒完沒了！」記者會，痛批監委陳師孟約詢審理前總統馬英九洩密案的法官，公然侵犯司法權，嚴重違反五權分立精神，毀憲亂政。

(中時 )

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