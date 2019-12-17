國民黨批 陳師孟侵犯司法權 13:492019/12/17 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委童惠珍（左起）、王育敏、陳宜民17日舉行「陳師孟又來了！干預司法沒完沒了！」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委童惠珍、王育敏、陳宜民17日舉行「陳師孟又來了！干預司法沒完沒了！」記者會，痛批監委陳師孟約詢審理前總統馬英九洩密案的法官，公然侵犯司法權，嚴重違反五權分立精神，毀憲亂政。 (中時 ) #陳師孟 #司法權 #國民黨 #前總統 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北立委選情 國民黨搶7民進黨拚9＋1 04:102019/12/13 地方新聞 倒數30天 羅智強點出藍營2020致勝主軸 01:432019/12/13 政治 新北市預算表決 民進黨議員退席抗議 17:562019/12/13 政治 國民黨這份民調 趙少康超驚訝：怎會差這麼多 21:312019/12/13 政治 這大咖危機入市 他驚：王子復仇記？ 08:202019/12/16 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 黨產條例違憲又一例 北高行法官聲請釋憲 15:352019/12/16 政治 判馬無罪法官唐玥 陳師孟早有成見指枉法裁判 21:242019/12/16 政治 陳師孟約談法官 藍委批毀憲亂政 11:292019/12/17 政治 下架吳斯懷發酵藍營鬧分裂？朱立倫：對手的惡意策略 12:572019/12/17 政治 政治熱門新聞 T台民調出爐 韓支持度回穩韓黑驚呆了 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 網嗆：1月11就知道 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 交叉！胡幼偉：韓使出這招蔡政府就掰掰了 - 政治 竟連「牠」都成韓粉？ 網友大喊太誇張 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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