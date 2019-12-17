大陸國家發改委發言人孟瑋今（17日）在例行記者上表示，今後一段時期物價總水平仍將保持基本穩定，預計2019年全年CPI漲幅在3％的範圍內。

綜合陸媒報導，她稱，近期監測數據顯示豬肉價格高位回落後趨於穩定，考慮到2019年物價走勢對2020年基期因素的影響，加上春節因素，2020年初CPI可能較高。但大陸經濟穩中向好的基本趨勢沒有變，展望全年，有信心有條件完成經濟社會發展目標。

此外，發改委並公布11月審批核准固定資產投資項目8個，總投資人民幣（下同）71億元，主要在能源領域。

孟瑋並說，11月PMI為50.2，時隔6個月重回擴張區間，屬於積極的訊號，特別是生產和新訂單指數回升較高，說明供需兩端一定程度上改善，期內經濟數據也顯示經濟運行總體保持平穩。2019年前三季GDP增速為6.2％，儘管增速有所下滑，但在總量1兆美元以上的全球經濟體中增速還是居於首位。

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