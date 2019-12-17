光榮拿下第54屆金鐘獎「最佳兒童少年節目獎」及「創新節目獎」的公視兒少生態節目《台灣特有種》，將於2020年1月3日起每周五晚間6點再推出第二季。節目主持人之一博恩15日特別現身《台灣特有種》在國立傳統藝術中心舉辦的「3D VR體驗展」，並直播導覽展區活動，引起現場許多粉絲跟隨，博恩也笑喊：「第一季試個水溫而已，就拿2個金鐘獎，第二季主持人應該可以入圍一下吧。」

博恩現身國立傳統藝術中心「3D VR體驗展」。（公視提供）

談到第二季，博恩直言：「這一季的任務進入到一個瘋狂的階段。」他舉例某一集要前往山崩後的地形採集蝴蝶的食草，竟然要爬上20層樓高的崩塌地，「是真的要爬，完全就是一個真槍實彈的節目啊。」並表示《台灣特有種》除了讓大家了解某些台灣特有生物之外，也傳達出人類對環境、生物造成的影響，並且可以看到台灣的新生代雖然年紀輕輕，也為環境保育不斷付出心力。博恩講到雙眼發亮：「這是我最喜歡主持的節目，雖然累到爆但是收穫滿滿。」

博恩在直播介紹時，搶先觀賞《台灣特有種》第二季的「中華白海豚」VR動畫影片，驚呼：「沒有下水也好有在海裡的感覺！」還不斷轉頭四處張望，故意不看主要劇情畫面，坦承很想抓看看有沒有偷懶，「沒想到真的做到360度都有畫面，辛苦動畫師了！歡迎大家到宜蘭傳藝園區來親自體驗節目單位用心製作的VR影片。」《台灣特有種》3D VR體驗展12月21日、22日在國立傳統藝術中心（宜蘭傳藝園區）持續舉辦。

(中時 )