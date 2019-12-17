台中第七選區立委候選人莊子富17日上午率人馬赴立委何欣純競選總部遞交戰帖。（馮惠宜攝）

被視為國民黨總統候選人韓國瑜子弟兵的台中第七選區立委候選人莊子富17日上午率人馬赴立委何欣純競選總部遞交戰帖，盼與何欣純進行英文政見發表。由於立法院開議中，何欣純服務處主任戴仁蓮奉上「烏龍茶」迎賓，並表示，該區有五位候選人，一切配合選委會規定，並未接下戰帖。

由媒體轉戰的莊子富過去一向表示自己會參選是受韓國瑜影響，留學美國的莊子富17日特別率競選團隊赴何欣純在大里的服務處，拿出戰帖，要邀請何欣純以英文公開演說，莊子富說，大里太平區是台中主要中小企業聚集地，為協助中小企業拓銷海外市場，並與國際供應鏈接軌；而韓國瑜的政見中有一個是落實12年雙語教育，他誠摯邀請何欣純一起討論外語能力中小企業的議題。

何欣純服務處則由主任戴仁蓮奉上烏龍茶，她表示，立委在立法院開議，16日下午已在電話中告知莊子富她必須到立法院開議，不便代表接戰帖，該區有五位候選人，一切配合選委會規定。而對於何欣純服務處未收下戰帖莊子富則表示遺憾。

對莊子富此舉，大里工業區協銳精密董事長高金龍表示，台灣本來就是一個小島，本來就沒有天然資源，沒有鐵礦、石油，是一個出口導向的國家，要出口到哪裡呢？市場一定是國外，英文就是一個國際性的語言，語言不通怎麼出口，台灣的經濟命脈就是以出口導向，這是很簡單的道理，當然樂觀其成，莊子富這樣的舉動是很有創意的，也會引起大家更重視這個議題。

(中時 )