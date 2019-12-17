遠東航空12日無預警停飛，事後勞檢證明遠東航空及其關係企業並無虧欠員工薪水或勞健保費用，雖然台北市勞動局針對員工債權，勞動局將限期3日內清償，再依欠勞工總金額依「大量解僱勞工保護法」提報中央禁止其代表人及實際負責人出國，但層層關卡讓外界質疑勞動部限制出境的動作是否太慢，勞動部部長許銘春表示，有關於大解法針對此類情事無法即時阻止，會做審慎的研議。

目前大量解僱勞工保護法規定「事業單位於大量解僱勞工時，積欠勞工退休金、資遣費或工資，經主管機關限期令其清償；屆期未清償者，中央主管機關得函請入出國管理機關禁止其代表人及實際負責人出國」。

許銘春坦言，目前大量解僱勞工保護法法針對此類情事無法即時阻止，會做審慎的研議，未來大解法會針對限制出境要有更有效的處理。她也提及，一發現遠東航空有疑似大量解僱情事，勞動部馬上以電話與公函通知移民署，要求負責人出境時示警。

(中時 )