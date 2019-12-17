創業家兄弟(8477)指出，今年雙11整體市場熱度再創歷史新高峰，網購買氣也延續至雙12大檔，帶動銷售業績再攀高點。創業家兄弟雙12策略持續主打AI科技力結合銷售大數據的智慧選品，精準掌握年終尾牙季、年貨採買、除舊佈新等季節性與節慶大量採購需求，挹注雙12再次繳出漂亮成績單，12月12日當日交易額較平日暴增5.8倍，轉換率更較平常提高1.1倍，帶動雙12當天訂單數比平日超過5倍。

自雙12檔期開跑以來，整體市場買氣相當火熱，截至12月12日的累積檔期交易額亦較平日同期倍增；此外，生活市集也於雙12正檔活動期間推出集集點限時搶購活動－「整點瘋搶寶石雨」，同時大幅提高App限時特賣場次量，除了原本每日12:00的場次，更加碼下午至晚間等5大時段開放快搶，帶動站上多波高流量湧入，當日不重覆造訪人次一舉衝上雙11當天的85％，整個檔期的瀏覽量更高達近千萬，為12月及第4季營運注入成長動能。

生活市集統計今年雙12大檔銷售數據指出，站內熱銷品類前3名依序為「3C家電」、「民生快消品」、「美食」。觀察發現，許多民眾傾向在檔期大促採買單價較高的3C家電用品，以獲得更大幅的折扣，熱銷榜前10名即囊括了6席，整個雙12檔期業績突破850萬元。此外，生活市集也觀察表示，長期位居網購熱銷霸主的衛生紙也在雙12買氣挹注下再寫銷售佳績，12月迄今銷量已較去年同期成長超過50％，不少消費者紛紛瞄準網購促銷檔期一次購足大量民生用品。另外，今年農曆新年較往年來得早，相關年節商品買氣也自雙12購物節提前升溫，生活市集觀察指出，年菜相關商品12月至今業績已較上月同期暴增9倍。

(時報資訊)