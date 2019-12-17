如興(4414)出脫中和(1439)股權53.41%，由國揚集團旗下漢神資產接手。中和規畫在年底前舉行董事會提出改選董事議程，再舉行臨股會，臨股會後進行董事長及總經理的改選。中和目前董事長陳仕修和總經理孫瑒均為如興代表人，在國揚集團接手後，董總將全面改派。中和在新團隊進駐預期下，早盤股價震盪走高。

國揚集團此次入主中和羊毛，主要是集團創辦人侯西峰看好中和羊毛持股47%的文創事業鑫囍國際。資本額2.43億元的鑫囍國際，在文創業具有不錯知名度，擔任總經理的加拿大華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong），除了操刀的屏東燈會驚豔國際，更曾在精品品牌凡賽斯擔任首席印花設計師，且曾透過3D列印技術為女神卡卡（Lady Gaga）設計「犰狳鞋」，鑫囍國際近年陸續與潮牌、精品、美妝、電商、文創等進行跨界合作。國揚集團拿下鑫囍國際47%股權後，漢來飯店、漢來美食將飯店、餐飲進一步提升朝高質化發展。

(時報資訊)