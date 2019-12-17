美中敲定首階段貿易協議，美國暫緩了原訂於12月15日對中國商品加徵關稅的措施，隔夜美股再創歷史收盤新高，受此提振，由醫療保健股和通訊股領軍，周二日經225指數早盤收漲0.33%，為24,030.31點，稍早前創下2018年10月4日來新高。東證一部指數漲0.22%，為1740.74點，稍早前升至1,741.32點，創下2018年10月10日來新高。

(時報資訊)