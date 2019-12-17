美中豪強印地安人賣出賽揚獎王牌投手之後，外界都預測下個被賣的可能就是頭號猛將林鐸(Francisco Lindor)了。過去4年，林鐸是美聯最好的游擊手之一，兩次金手套、兩次銀棒獎、4次獲得MVP選票，現在他有第2次薪資仲裁資格，印隊可能直接把他賣出省錢。

林鐸上季首獲仲裁資格，年薪從62萬美元飆漲到1085萬美元，明年預計再漲到1670萬美元。依照印地安人的習慣，這種人不能再留了，賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)、克里夫李(Cliff Lee)、沙巴西亞(CC Sabathia)都是因為投出身價才被賣掉。印隊這種小市場球隊的操作方式，已經超過70年沒拿世界大賽冠軍。

大聯盟官網報導，國西豪門道奇對林鐸有興趣，同區的教士隊也傳出要買，因為他們不希望林鐸跑去敵營。然而印地安人指名要換道奇頂級新秀二壘手勒克斯(Gavin Lux)，於是道奇要求印隊交出強投克萊文傑(Mike Clevinger)，談判陷入僵局。畢竟印隊還沒打算重建，一邊省錢也想同時保持戰力。

(中時電子報)