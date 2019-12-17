國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，今二審判丁敗訴，不得上訴、不得提起再訴。台北市長柯文哲17日表示，因為法律訴訟對向是選委會，他不是被告的人，將由選委會開記者會說明。

丁守中去年市長選舉以3000多票敗給柯文哲，隨即提起選舉無效訴訟，一審敗訴，經上訴，今高等法院宣判，判丁敗訴，全案定讞。

柯文哲今出席C1D1簽約典禮受訪指出，因為法律訴訟對向是選委會，他不是被告的人，將由選委會開記者會說明。下午北市選委會將在2時對外說明。

(中時 )