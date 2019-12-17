前總統馬英九被控洩密案，高院更一審判決已無罪確定，監委陳師孟卻要調查判案的台北地方法院法官唐玥，國民黨立院黨團今痛批陳師孟將監察委員職權的行使，當成個人意識型態的一場表演，要求蔡英文總統與民進黨對外表態，說清楚讓陳師孟這樣的人擔任監委，是守護中華民國憲政的做法嗎？還是用來整肅異己的工具，完全不在乎「毀憲亂政」的後果？

藍委王育敏說，陳師孟的做法，公然違反司法核心審判事項，監察權嚴重侵犯司法權，侵害五權分立精神，根本是「毀憲亂政」的作為，陳師孟是由蔡英文提名，民進黨立委在立法院全數投票護航，卻對其不當言行三緘其口。

王育敏表示，到目前為止，民進黨上下沒有一個人敢站出，指責陳師孟不恰當的行為，更不見當初提名他的蔡英文，對其「毀憲亂政」的作法給予譴責，難不成蔡英文當初提名陳師孟的目的，就是為了整肅異己嗎？陳師孟已經不適任擔任監察委員，國民黨團呼籲蔡英文與民進黨中央面對「毀憲亂政」的陳師孟，應該對外說清楚立場。

藍委陳宜民批評陳師孟明顯干預司法，陳師孟以個人對政黨的好惡，完全不尊重司法獨立審判精神，這可從他把監委2字，在臉書粉專上寫成「尖尾」，戲謔監察委員職務，可見其偏執的心態。陳師孟屢次假藉監察權侵犯司法權，特定擇案辦理案件，將個人好惡凌駕其上，要如何要求他去尊重司法？

藍委童惠珍呼籲陳師孟與英派監察委員，不要再無恥秀下限，拿開意識形態的髒手，別一再企圖干預司法獨立，破壞中華民國五權分立的憲法體制，侵害司法權。

(中時 )