「卡神」楊蕙如案延燒，台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷今召開記者會，爆料品源顧問公司地址、電話、標案提案內容都與楊蕙如的易始公司相同，根本都是卡神集團的公司，游淑慧質疑，品源顧問公司過去從未承攬政府標案，民進黨執政後接連取得台北市政府觀傳局、屏東縣政府、農委會標案，最離譜的是取得屏東縣政府農地農情資源管理勞務採購案，前北市府觀傳局長簡余晏、屏東縣長潘孟安應該出面說清楚與卡神關係。

韓國瑜競選辦公室今上午召開「追！楊蕙如金主 爆中央、南北都中標？」記者會，侯漢廷指出，根據易始公司電話追查發現，品源顧問公司2018年曾與易始公司電話相同，2016年兩間公司地址更是一模一樣，意味著兩家公司根本就是雙胞胎公司，檢視品源顧問公司當初投標北市觀傳局文件，聲稱幫民進黨總統選舉行銷，明顯就是民進黨行銷團成員，而且投標文件內提供替民進黨選戰廣告宣傳內容竟與易始公司相同，證明易始及品源同樣都是卡神集團。

游淑慧表示，易始公司曾經拿過中央及地方政府11個標案，包括北市府體育局、觀傳局，9成標案都是採取限制性招標，限定投標者資格；此外，品源顧問公司從2016年起連續三年取得北市觀傳局標案，當時觀傳局長是民進黨籍的簡余晏；品源公司也在2018年取得屏東縣政府農地農情資源管理勞務採購案，請問一間行銷公司如何執行農地資源管理的標案，請問屏東縣農業處長黃國榮認不認識楊蕙如，兩人是一般朋友關係還是彼此不認識；究竟還有多少楊蕙如們會給標案，簡余晏跟潘孟安需要出來說清楚。

游淑慧質疑，品源跟易使都是2016年民進黨執政後瘋狂拿到政府標案，為什麼過去沒有承辦過政府部門標案的公司，可以連續得標，民進黨執政後兩間公司合計拿下近20個標案。

羅智強說，卡神集團拼圖越來越清楚，可以分為政治幾等親關係，像是駐日代表謝長廷就是一等親，大阪案謝長廷出面切割前，楊蕙如就用網軍帶風向稱大阪辦事處謝長廷管不到；二等親就像民進黨立委管碧玲，幫忙跟中油要補助，用國家資源幫卡神找養分，讓卡神又肥又壯，到處霸凌別人；二等親還有立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲；三等親包括民進黨高雄市議員康裕成、屏東縣長潘孟安等人，直接給經費供應楊蕙如卡神集團，現在爆出品源公司是易始公司分身，民進黨還能繼續切割卡神嗎？民進黨過去掠奪人民納稅錢，現在人民會用選票下架卡神團。

(中時 )