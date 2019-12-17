台灣戰機產製與維修邁入新里程碑！今（17）日在行政院長蘇貞昌見證下，漢翔（2634）公司與美國最大的戰機產製商-洛馬公司完成策略聯盟合作協議書的簽署。漢翔董事長胡開宏表示，過去20幾年來，F-16肩負台灣領域空防重責大任，本次與洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主的政策指導下，將戰機的產製及維修在地化。

空軍正將現有的F-16A／B升級為F-16V（Block20），若再加上未來66架全新的F-16V（Block70），台灣未來擁有機隊數量逾200架，將成為亞太地區最大使用國；因此，漢翔17日與洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。

空軍還以「鳳展專案」為代號，耗資約1,100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將空軍現有的F-16A／B升級為F-16V（Block20）；另空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

漢翔17日早盤股價應聲上漲，漲幅最高逾1.5％，成交量已突破2,200張；目前漲幅雖已拉回，仍呈現紅盤格局，股價在31.50元左右。

胡開宏指出，目前漢翔公司計有超過800名被洛馬認證合格的專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書，使得漢翔公司成為洛馬公司在台灣最緊密的專業合作伙伴。

胡開宏還說，蔡總統在今年8月在參訪漢翔公司時，洛克希德馬可丁公司的駐廠經理向總統表達：「漢翔的團隊是世界最優秀的團隊之一」，此實為國家航空科技及航空產業界的光榮。

立法院於審查購機特別預算條例時亦通過附帶決議，期透過工業合作計畫增加國內產製項目及建立相關能量，並要求建立F-16機隊亞洲維修中心。因此，漢翔公司身為國內航太產業重鎮，將透過洛馬公司協助積極爭取零件產製、技術轉移，最終希能盡速成立F-16整體維修中心，以期成為空軍F-16機隊維保最堅強的後盾。

(工商 )