利多消息帶動 恒指早盤漲逾200點 11:442019/12/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在多個利多消息支持下，歐美股市周一表現良好，也帶動17日港股早盤升逾200點。 恒生指數17日開高122點，報27,630點，之後升幅擴大。盤中最高升216點，報27,724點，創11月8日以來高點。截至11時12分，恒指升205.55點，報27,713.64點，漲幅0.75％。 (工商 ) #早盤 #11 #消息 #利多消息 #利多 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普投顧發威！台指期直奔12000點大關 09:202019/12/13 財經 台積電早盤續創新高 台股1萬2行情在望 09:192019/12/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、立積、新光金、仲琦、聯光通 10:172019/12/13 財經 宏泰電工11月及前11月合併營收均衰退 10:502019/12/13 財經 《興櫃股》松果購物雙12單日交易額創開站歷史次高，年成長達110％ 11:252019/12/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、宏達電、群創、超眾、昂寶-KY 10:172019/12/16 財經 《業績-汽車》東陽11月稅前淨利創同期新高，營運熱到明年首季 10:172019/12/16 財經 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 《基金》11月投信基金規模達3.95兆元，連8月創新高 10:342019/12/16 財經 《半導體》京鼎11月每股賺1.66元，Q4及明年營運看漲 10:512019/12/16 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 1分鐘財經掃描》5G手機明後年爆發 五天王大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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