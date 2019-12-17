在多個利多消息支持下，歐美股市周一表現良好，也帶動17日港股早盤升逾200點。

恒生指數17日開高122點，報27,630點，之後升幅擴大。盤中最高升216點，報27,724點，創11月8日以來高點。截至11時12分，恒指升205.55點，報27,713.64點，漲幅0.75％。

(工商 )