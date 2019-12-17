街道上的聖誕節氣氛越來越濃厚，網路家庭（8044-TW）旗下全台交易金額最大的C2C網路交易平台─露天拍賣宣布即日（12/17）起攜手美國eBay及日本樂天推出「最嗨耶誕跨年趴」好康優惠，活動主打天天免費玩拉霸機抽萬元超值折扣碼，每日有兩次免費玩「神手拉一BAR」的遊戲機會，獎品擁有十多項超好康折扣碼，其中包含$10,000元折扣碼等超大好禮，另外每日整點推出限量特殺商品，超值優惠最低下殺46折起，最後還有日本樂天正貨直送，消費滿額，即享有海外直送免運費的優惠活動，而海外付款使用Pi拍錢包結帳再享有P幣3.5%回饋，眾多好康只在露天，快跟上年底最後一波優惠熱潮！

聖誕活動期間內，一組會員帳號每日皆有兩次免費機會可玩超值拉霸機，於美國eBay下單結帳成功，將再獲得一次拉霸機會，獎項包括滿$1,000元折$500元以及滿$3,001元折$3,000元等十多項好康折扣碼，其中最大獎可獲得消費折抵$10,000元的超值折扣，再來還有每日整點定期推出限量特殺商品，超狂優惠價格下殺46折起，種類包含3C產品、家用電器、美妝保養、生活居家等應有盡有，數量有限搶完為止，最後還有消費滿額免運優惠活動，於日本樂天消費滿$2,000元即享有免運優惠，消費滿$1,200元，運費也有半價優惠，日本正貨商品皆由海外直送來台，想精打細算挑選聖誕禮物就趁現在。

露天拍賣推薦今年九月Panasonic新推出的日本超夯逸品EH-NA0B奈米水離子吹風機，提升18倍奈米水離子，可以讓頭髮更滋潤柔順，原價$8,627元，超值下殺只要$6,627元，這次好康再下殺Apple Airpods Pro降噪無線藍芽耳機，為潮男潮女必備聖物，在台灣還未上市，露天將商品海外直送來台，推出超低優惠$7,361元，還有Apple Airpods 2充電盒無線耳機，功能升級可叫出Siri服務，原價直接下殺71折，再來推薦Kose藥用雪肌精化妝水，冬季到了，臉部的水分的保濕絕對不能錯過，現在好康優惠價$611元，直接下殺46折，跟著露天一起當個水妹妹，另外Sharp多用途離子空氣清淨機，優惠價格$1,324元，除了有兩階段可動式風口，還有超靜音設計，優質設計一次擁有，最後推薦日本Snow Peak鈦合金鍋具組，特價只要$861元，鈦合金材質重量輕且攜帶方便，絕對是登山露營愛好者的絕佳首選！

【國內加碼指定超商取貨付款抽台北曼谷單人來回機票及千元禮券】除了海外優惠之外，露天拍賣加碼推出國內消費好康，於12/9-12/29活動期間至露天拍賣下單購買站上國內商品，每一會員帳號僅有一次抽獎機會，不限消費金額，使用指定超商取貨付款為運送、付款方式，並完成取貨，就有機會抽中臺北-曼谷單人來回機票以及千元禮券等超大好禮，海內外一起享有年底最後超殺優惠。

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