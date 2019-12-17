驗票、官司都輸 丁守中428萬元沒了 12:212019/12/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丁守中。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丁守中去年向台北地院聲請查封票匭重新計票，且打民事訴訟官司，當時北院裁定他繳交428萬2929元保證金，不料驗票結果未發生翻轉，如今官司又輸了，丁守中的428萬元的保證金遭沒收、歸國庫。 台北地院重新驗票結果，丁守中再度落敗，票數還比原得票數少470票，丁守中得票57萬7096票，柯文哲票數為58萬663票。 (中時 ) #丁守中 #官司 #驗票 #台北 #保證金 #民事 #訴訟 #官司 #查封 #票軌 #國庫 #北院 也許您會感興趣 推薦閱讀 獵雷艦17億保證金 高銀4天過關 01:272019/12/13 政治要聞 台北馬拉松周日開跑 銅標全面升級 17:302019/12/13 體育 台北101島嶼花園 人文、藝術、美學兼具 20:152019/12/13 消費 101跨年煙火未定 島嶼花園先登場 20:162019/12/13 生活 陳明文300萬案 王金山「查封」地檢署酸辦案牛步 12:152019/12/16 政治 鄭正鈐告鄭宏輝 違反選罷法 13:152019/12/16 政治 申請移轉訂價調整 需繳保證金 04:102019/12/17 金融．稅務 陳明文300萬案 王金山查封地檢署 04:102019/12/17 地方新聞 北市長選舉無效官司 丁守中敗訴定讞 11:022019/12/17 社會 黃士修遭自訴誹謗 北院判無罪 10:522019/12/17 社會 社會熱門新聞 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 - 社會 12歲童疑遭師霸凌 死前留「驚悚5格漫」泣訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。