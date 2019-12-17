丁守中去年向台北地院聲請查封票匭重新計票，且打民事訴訟官司，當時北院裁定他繳交428萬2929元保證金，不料驗票結果未發生翻轉，如今官司又輸了，丁守中的428萬元的保證金遭沒收、歸國庫。

台北地院重新驗票結果，丁守中再度落敗，票數還比原得票數少470票，丁守中得票57萬7096票，柯文哲票數為58萬663票。

(中時 )