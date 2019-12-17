卡神網軍案在政壇掀起波濤，但卡神迄今神隱，綠營也急忙切割與卡神的關係，讓全案真相撲朔迷離。曾揭露卡神楊蕙如有「中央閨密喬事團」當靠山的台北市議員游淑慧，加碼向本刊爆料，立院院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲及立委管碧玲等人，曾在立法院替卡神辦協調會，施壓台北市體育局讓卡神的「易始公司」申請運動發展基金補助。

游淑慧說，易始公司的資本額和規模都很小，為何能成功承辦國際女子網球公開賽（ＷＴＡ），引人好奇。她說，與蔡英文、謝長廷都有交情的立院院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲、綠委管碧玲，更在立法院替不具政府補助資格的「易始公司」開協調會，「無疑是替卡神搬開政府補助『資格審查』的大石頭。」

曾披露中央有「卡神閨密喬事團」的游淑慧加碼爆料，二○一六年十月二十五日在立院舉行的第七次協調會，當時中華網協與卡神為了承辦ＷＴＡ高雄場賽事鬧得不可開交，拒絕再替卡神當「人頭」申請政府補助，蘇嘉全辦公室轉而施壓北市府替卡神申請補助，遭北市府以「違法」峻拒，後來網協才出面代卡神申請補助。

立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲與卡神熟識，被指曾替卡神在立院辦協調會，護航卡神楊蕙如的「易始公司」申請運動發展基金補助。（圖／報系資料庫）

根據游淑惠指控，卡神辦賽事、領補助和養網軍，三者間因果關係脈絡清晰，立法院內更盛傳，近期網軍瞄準藍委到外交部抗議一事，在網路上極盡羞辱藍委是「四傻」、「裝受傷」、「像韓國瑜同樣草包」，全力轉移藍委原是為「外交官之死」到外交部討公道，但或許因為卡神網軍案殷鑑不遠，網軍此次在網路上帶風向、網友反應很冷淡，甚至還被遭眼尖網友發現，包括ＰＴＴ上的LITTLEDENY、citima、news1974、uscap424等多個帳號發文，都「似曾相識」，不排除是卡神旗下網軍捲土重來。

一名熟悉網軍生態的藍委助理感嘆地說，藍委陳宜民日前到外交部因為被擋在大門外，情急下撥掉女警的帽子，陳宜民雖在臉書上二度致歉，但仍在網路上慘遭修理。立院內盛傳，就是因為陳宜民曾揪出農委會「一四五○網軍案」，得罪網軍，網軍才傾巢而出、藉機加油添醋報復，羞辱陳是「新四傻」。該助理坦言，他的老闆（指該立委）也曾因「外交官遭綠網軍霸凌、死得不明不白」、也想抗議外交部冷漠顢頇，他則全力勸阻，就是因為選舉當頭，綠網軍很囂張，「黑的事也能講成白的」，萬一被網軍盯上、帶風向，「明槍易躲、暗箭難防」，損及選情就得不償失。

(中時電子報)