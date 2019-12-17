藝人余天女兒余苑綺直腸癌復發，而且平時愛吃蔬果仍罹癌，許多人好奇為何飲食已經少肉多菜或有機蔬食，甚至吃素的人照樣得到癌症？醫師表示，當飲食中不小心同時接觸硝酸鹽、亞硝酸鹽或胺類就容易致癌，建議飯後半小時吃一顆奇異果或芭樂，防癌效果最好。

《早安健康》報導，中醫診所院長張維鈞指出，含蛋白酶的水果，能幫助蛋白質消化成胺基酸，防止亞硝酸鹽跟胺類結合。芭樂及奇異果能對抗自由基，不但可抗老、清除致癌物，也是維生素C最高的水果。尤其愛吃肉類、有關節腫痛或坐月子乳腺堵塞發炎者更應該吃，可防止肉類消化不完全在腸內腐敗，產生致癌毒素。

對於另一個防癌水果番茄，張維鈞也提醒，最好在飯後至少半小時再吃，因番茄含有少許胺類，在飯後半小時吃，比較能隔離上一餐吃進的亞硝酸鹽，不致形成亞硝胺。張維鈞也建議，吃番茄時加點亞麻仁油或橄欖油、苦茶油，不但顧胃還能提升茄紅素吸收。

此外，張維鈞指出，青菜煮好十小時後，亞硝酸鹽濃度會暴增4倍，就算放冰箱冷藏也一樣，有些人為了方便，一次把幾天份的食物煮好，放在冰箱慢慢吃，結果全家都罹癌。建議青菜分少量煮，吃不完的最好丟掉，才能阻止亞硝酸鹽形成。除了盡量不要吃隔夜菜之外，像紅蘿蔔、菠菜也含有較多的亞硝酸鹽，所以在吃紅蘿蔔、菠菜時，也要盡量避免和含胺類食物一起吃。

(中時電子報)