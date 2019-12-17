為補足製藥人才的缺口，國內7家技職學校（含大專及高中職）與4家知名藥廠今天舉行「2019年技職產學聯盟暨製藥工程師產學專班」簽約，同時由元培科大109學年起開設「製藥專班」，採國立大學收費，以培養製藥人才。

教育部成立促進產學連結教育平台，其中北科大所負責的生技醫藥工作圈，促成今天的「2019年技職產學聯盟暨製藥工程師產學專班」簽約，參與的4家藥廠分別是強生化學製藥公司、健喬信元醫藥生技、濟生醫藥生技及寶齡富錦生技。

至於參與的學校則有元培科大、大安高工、松山工農、三重商工、北科大附屬桃園農工、新竹市私立光復高中及台中市私立致用高中。

教育部技職司副司長謝淑貞說，技職體系是國內產業的重要人才庫，隨著時代變化，技職體系培育的人才要更能與產業結合。衛福部食藥署副組長遲蘭慧表示，希望未來有越來越多菁英投入台灣藥業，致力於提供高品質藥品，維護國人健康。

在這項合作計畫中，由元培醫事科大開設「製藥專班」，長期培育製藥人才。元培醫事科大校長林志城說，這個專班預計109學年開始招生，第一年要招30人，採國立大學收費，同時由廠商提供各項學雜費減免及高額獎學金，學生大四起全年在企業實習，就業起薪保證在3.5萬元到5萬元間。

林志城說，學製藥需要具備生物、化學方面的知識，但現在高職根本沒有這兩門課，因此元培醫事科大會在寒暑假期間開設營隊，讓有興趣的高職生來參加，補強他們這方面的能力，並成為「製藥專班」的主要學生來源。

新竹市私立光復高中校長黃敦煌說，高中職學生大多希望就讀科系與社會產業相關，以便未來在就業上能夠勝出。製藥產業前景看好，元培醫事科大「製藥專班」的設立，讓學生畢業即就業，很有吸引力。

(中時 )