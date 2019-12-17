政績一覽表。(摘自葉匡時臉書)

網友留言。（摘自葉匡時臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜因為任職高雄市長不到一年，遭外界批評是「落跑市長」。不過，副市長葉匡時貼出一張對照圖表示，韓不在時，都默默在為高雄做事，更列舉韓在高雄的13政績，感嘆「事實勝於雄辯」，做這麼多事，排名還比不上前高雄市長陳菊。

葉匡時於臉書貼出一張表，只見表上面列舉韓國瑜和陳菊的政績，葉指出不論是清疏量、登革熱病例、農品出口額、漁產外銷量、重大民間投資、弱勢餐食劵、改善道路面積、新闢道路面積、旅客住宿人次、建物買賣移轉、AQI空氣品質、修補雨水箱涵和刑案發生數，其績效都遠遠超過陳菊，但是市長排名度卻都是落後陳菊，他語重心長表示，「事實勝於雄辯」。

底下網友紛紛表示，「13勝，卻敗在雜誌，有判斷力的人一看就知道，雜誌很明顯被買了」、「韓國瑜高票當選 2020中華民國總統」、「登革熱病受蚊蟲孳生影響。清汙除了通了下水，也減少蚊蟲孳生環境，登革熱沒有大爆發，是韓市府的功勞」、「能比嗎～韓才做一年就那麼的有效率，謝8年花媽13年都在混什麼？下架他們是理所當然的事情」！

(中時電子報)