人民幣在岸價早盤再升破7 11:442019/12/17 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價17日走強，人民幣兌美元在岸價早盤再度升破7，截至11點15分，報6.9990元，較上日收盤價7.0027元上漲37個基點，漲幅0.05％。 不過中間價則下跌，17日報6.9971元，較上日報價6.9915元下跌56個基點，跌幅0.08％。離岸價現報在6.9952元，下跌37個基點，跌幅0.05％。 (工商 ) #基點 #人民幣 #跌幅 #早盤 #收盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電早盤續創新高 台股1萬2行情在望 09:192019/12/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、立積、新光金、仲琦、聯光通 10:172019/12/13 財經 大陸A股早盤漲逾1％ 金融股漲2％ 10:502019/12/13 財經 人民幣即期匯率升近500個基點 逾四個月新高 18:512019/12/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、宏達電、群創、超眾、昂寶-KY 10:172019/12/16 財經 股匯開低走高 新台幣早盤強升1.22角 10:332019/12/16 財經 面板雙虎股漲 友達收復票面價位 10:492019/12/16 財經 11月散戶持人民幣 今年新低 04:102019/12/17 金融．稅務 《台北股市》盤中焦點股：興能高、聯發科、富鼎、益得、仲琦、泰碩 10:172019/12/17 財經 《日股》美中情勢樂觀，日經指數早盤收漲0.33％ 11:252019/12/17 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 1分鐘財經掃描》5G手機明後年爆發 五天王大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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