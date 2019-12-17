人民幣匯價17日走強，人民幣兌美元在岸價早盤再度升破7，截至11點15分，報6.9990元，較上日收盤價7.0027元上漲37個基點，漲幅0.05％。

不過中間價則下跌，17日報6.9971元，較上日報價6.9915元下跌56個基點，跌幅0.08％。離岸價現報在6.9952元，下跌37個基點，跌幅0.05％。

(工商 )

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