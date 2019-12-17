金管會主委顧立雄今（17）日在台北天母地區，參觀土洋銀行的雙語分行，率先同業設立的星展銀行全台首間、同時也是台灣首批雙語示範分行，是必定要到訪的。

星展銀行表示，新加坡母行已有雙語服務的豐富經驗，在台灣推動雙語政策時，透過新加坡總行經驗分享，以及實際對在台外籍人士進行焦點訪談，把天母分行打造為結合新加坡特色與數位科技體驗的雙語分行，希望帶給外籍客戶最佳的金融服務體驗，同時提升台灣金融產業的雙語環境。

訪談結果顯示，在台工作或生活超過一年、但仍無法流利使用中文的外籍人士，認為銀行內部有諸多障礙，諸如「缺乏清楚的雙語標示」、「沒有提供英文表單或英文表單內容難以理解」、「行員畏懼以英語提供服務」、「不清楚網路銀行與行動銀行服務」等銀行服務的困擾。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，設立雙語示範分行過程，安排新加坡總行的客戶體驗大使來台訓練分行同仁，並邀請總行營運部門進行經驗分享與指導，星展銀行 （台灣）組成專案評估小組，集結人資主管與外籍主管等成員，參考新加坡雙語人才標準，評選出服務同仁，目標是致力成為最接地氣、接國際與接人才的「三接銀行」，且能發揮外銀優勢，用心深耕台灣。

(工商 )