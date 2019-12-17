國民黨及韓競總成立「打鬼軍團」，並提供檢舉帳號。(黃福其攝)

韓國瑜競總副總幹事周錫瑋上午與3位網紅舉辦「全民打鬼來監督空軍情蒐戰綠蛆」記者會，公布黑韓及挺韓網紅的網路資料，直指民進黨藉控制傳統媒體、新媒體，傳遞負面資訊抹黑抹紅抹黃對手、刪除偏藍社群，有如綠共，也讓綠色網軍破壞民主。周錫瑋呼籲蔡政府拿開髒手，停止破壞民主，並爆料有政務委員最近常到國安局的科技、網路小組有何內情？國安局要說明到底做什麼事？

國民黨、韓營上周成立「打鬼軍團」，團長周錫瑋上午與歷史哥、寒國人、包子隊長等3位網紅一起開記者會說，上周剛成立打鬼軍團、公布email（[email protected]），就接到非常骯髒的抹黑資訊。

周錫瑋說，民主國家，人民有知的權利，如今傳統媒體被民進黨控制，韓國瑜只有挨打的份；民進黨還用綠色網軍抹黑、抹紅、抹黃韓國瑜，偏藍臉書帳號等社群網被刪除，偏綠的帳號就沒刪，讓人民完全接受不到韓國瑜正確的選舉資訊。

周錫瑋批評蔡英文總統沒收媒體、民主、法治，最後就是沒收選舉，完全違背國家民主法治的精神，像「綠共」搞文化大革命，呼籲蔡總統拿開髒手，停止破壞民主，也希望臉書說明用何標準刪除社群網站；NCC要說明用什麼標準懲處媒體。

歷史哥說，民進黨若沒操作媒體，就不會有庶民直播主。他跟虎哥無關，也被抹黑拿韓辦、國民黨的錢，若他拿錢做直播，就捐100萬元。目前媒體生態有兩種操作手法，一是讓人作啞巴、聲音傳不出去，例如前副總統呂秀蓮競選在媒體就沒有聲量，另一則是有批人專門在網路改圖，下三濫、不堪入目地帶風向，若非大阪辦事處網軍案抓到楊蕙如，大家不知道操作網軍的是民進黨員。

他說，如今卡神案變成卡門案，藍委還挨告；同樣道理，當初太陽花衝撞立法院，民進黨秘書長林飛帆是否該抓去關？「網軍蟑螂」每天無中生有、含沙射影地改圖，是對的嗎？社會要瀰漫仇恨攻擊嗎？

寒國人說，他希望導正風氣，很多年輕人覺得霸凌一個人得到按讚數，也有人改他的圖、影片及字幕，抹黑韓國瑜、吳斯懷，但大家都在容忍，台灣人希望劍拔弩張嗎？整天笑對岸沒新聞自由，那我們呢？台灣標榜自由民主，但只能有一種聲音，繼續搞下去跟對岸有何兩樣？若不服他的講法就來辯論，卻沒有人來辯，只在網路改圖，是非愈辯愈明不就是民主社會嗎？

包子隊長說，他開設韓流小物店，在網路遭受負評，還用網軍惡意攻擊他的外表是「貓亡」，說要擊殺，害得家人非常擔憂他的安危。

周錫瑋呼籲網紅與有網頁的人，站出來對抗綠共的網軍，並爆料最近有政務委員常至國安局科技與網路小組，到底做什麼？請國安局出面說明。

(中時 )