台灣證券交易所子公司台灣指數公司明天將正式發表首波三檔指數-「台股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性台指買權價外5％報酬指數」及「智慧投資多因子30市場中立指數」。本次發表會將結合「台灣股市期權策略系列指數」啟動儀式及專題演講等內容，介紹台灣股市期權策略系列指數編製與應用，及對台灣指數化投資市場未來發展的意義及影響。

「台股期貨指數」參考台股期貨契約(台指期)各期契約商品未平倉結構，運用期貨到期轉倉方法編製，以近月台指期最後交易日之前五天，每天以等權重方式分批轉倉至次近月台指期契約，維持多頭部位的延續性，希望將長期持有多頭部位的投資績效給予指標化。該檔指數希望可幫助投資人衡量持續投資近月台股期貨契約長期績效，也可以作為簡易複製發行量加權報酬指數績效的方式，適合對市場走勢有樂觀預期的投資人應用，並可供業者發行指數金融商品，如ETF、ETN、指數權證等。

「加權指數掩護性台指買權價外5％報酬指數」設計源自於「掩護性買權策略(Covered Call)」，為以股價指數做為現貨的投資組合，再與選擇權結合的策略型指數。該指數以持有標的股價指數「發行量加權股價指數(加權指數)」成分股組合複製標的指數績效、再賣出加權指數的買權，藉著買權權利金收益而對大盤下跌風險有所「掩護」。但需留意此策略可能犧牲部分高額報酬，以換取權利金收益，期能降低股市下檔風險。

「智慧中立指數」則運用「市場中立策略(Market Neutral)」，持有股價指數成分股組合，收取現金股利再投資，並賣出避險比例可代表股市風險的指數，為結合股價指數與期權指數的組合型指數。「智慧中立指數」主要核心元件-「智慧多因子30指數」，利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、價值及品質等搭建多因子股票投資組合，具有報酬相對穩定且殖利率優於大盤特性。「智慧中立指數」組成以持有「智慧投資多因子30指數」多頭部位，再賣出避險比例「台股期貨指數」；長期而言，希望能達到不受市場多空影響並追求相對穩定的投資績效。

「台灣股市期權策略系列指數」的編製不僅將傳統機構法人或對沖基金的策略績效指標化，更透過指數將期貨、選擇權現貨化，目前已有投信、證券商等多家業者有意願追蹤首波三檔指數發行金融商品，希望未來能增益股票、期貨市場的流動性。

(時報資訊)