美中兩國之間的貿易緊張局勢緩解，以及外資看好記憶體晶片需求回溫並加碼買進晶片股，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.69%，為2,183.02點，創下5月3日來盤中新高。韓元漲0.27%，報1,169.2兌一美元。

獲券商Susquehanna將投資評級由「中立」調升為「正面」，美光隔夜股價上漲3.4%，以及費城半導體指數收漲1%，再創歷史新高，受此激勵，三星電子盤中漲2.6%，SK海力士漲3.5%。分析師表示，除了美股帶來的提振外，最近晶片價格上漲亦帶動晶片股走高。

(時報資訊)