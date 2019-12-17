《韓股》晶片股領軍，韓股創逾7個月新高 11:422019/12/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國之間的貿易緊張局勢緩解，以及外資看好記憶體晶片需求回溫並加碼買進晶片股，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.69%，為2,183.02點，創下5月3日來盤中新高。韓元漲0.27%，報1,169.2兌一美元。 獲券商Susquehanna將投資評級由「中立」調升為「正面」，美光隔夜股價上漲3.4%，以及費城半導體指數收漲1%，再創歷史新高，受此激勵，三星電子盤中漲2.6%，SK海力士漲3.5%。分析師表示，除了美股帶來的提振外，最近晶片價格上漲亦帶動晶片股走高。 (時報資訊) #指數 #新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯發科股價創57個月新高 市值站上7千億 12:432019/12/16 財經 台股漲勢緩和 新台幣仍創近19個月新高 16:302019/12/16 財經 義大利劇院拆二戰炸彈，疏散人口創二戰後新高 21:322019/12/16 國際 逼近30元 台幣好強 創近18個月新高 04:102019/12/17 財經要聞 陸消費工業增速 攀5個月新高 04:102019/12/17 全球財經 馬光全年獲利 戰六年新高 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 美股再飆新高 台股攻高挑戰12000點關卡 09:242019/12/17 財經 《半導體》下一代「天璣」仍高貴，聯發科寫57個月新高 10:342019/12/17 財經 聯電今年獲6金2銀新高 連16年台灣持續改善競賽獲獎 11:142019/12/17 財經 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 1分鐘財經掃描》5G手機明後年爆發 五天王大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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