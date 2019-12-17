失智和空汙成了近年熱門議題，失智案例的增長成了台灣不可漠視的考驗，近年來多項研究發現，老年失智和空氣污染之間有著極大關聯性，環團今(17)日指出新北林口火力發電廠的硫氧化物佔新北市年排放量的70％，較以往增長4成，帶給市民健康極大危害。

台灣健康空氣行動聯盟(以下簡稱台健空盟)今(17)指出，林口火力發電廠重金屬排放的飛灰佔95％、底灰佔1％，僅4％透過正當排放管道排放，除增加酸雨發生機率外，廢氣所含重金屬如鉛、鎘、汞、砷、硫化物 、氮氧化物及細懸浮顆粒均會對人腦、心、腎、肺等功能造成傷害，增加北台灣更多老人暴露在腦中風和心肺部疾病的風險，而且煤灰污染會隨著風向往南影響桃園、新竹、苗栗等空品。

台健空盟理事長葉光芃表示，細懸浮微粒(PM2.5)沒有所謂安全值，以世界衛生組織(WHO)的PM2.5標準推估，台灣未來每年因空氣污染早逝人口將多達2-3萬人，細懸浮顆粒除透過呼吸道影響心肺功能外，最可怕的是透過鼻腔粘膜嗅覺神經進入腦前額皮葉質，導致失智和中風機率大為提高。

台健空盟指出，行政院長蘇貞昌去年競選新北市長曾起誓，若林口電廠造成大量污染，電廠生煤許可將不予發放，如今成了國家最高行政首長，擁有更高的決策權，理當為人民呼吸健康把關，並說明如何面對台灣溫室氣體排放落後的因應。

台健空盟表示，民進黨將台商大量回流列為2020大選的重要政績，民進黨若極力爭取中央執政，就應提出全新的無煤電力策略來歡迎新一波的鮭魚返鄉，帶領台灣走向綠色能源、低碳的無煤非核家園。

(中時 )