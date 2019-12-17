國民黨總統候選人韓國瑜批評前朝市府舉債過高，台北市長柯文哲也對高雄債務多次提出批判，高市議會民進黨團17日開記者會，強調台北每年統籌分配款比高雄多出100億至300億，「柯文哲有什麼臉批評高雄？」並嗆韓國瑜有樣學樣，和柯文哲一樣每次聲勢下降就攻擊陳菊，痛批柯韓根本是「黑菊好兄弟」。

韓國瑜日前與副市長李四川開直播時，痛批前朝市府欠債3000多億、留下2600多個臨時人員，搞得高雄財政困難，還有綠營議員質詢時要他提出還債計畫，李四川傻眼心想「不知道為什麼當初不能少借一點？」

柯文哲也批評陳菊高雄市長任內舉債問題，痛批民進黨鴕鳥戰術，要陳菊自己說清楚，到底高雄債務多少？怎麼累積的？高市府要付多少利息？還債計畫怎麼寫的？這些債務對目前高雄行政、施政有何影響？

高市議會民進黨今早馬上開記者會回擊，議員康裕成翻出數據，從96年度到107年度，台北市獲取的中央統籌分配款都比高雄市多出108億至358億，「柯文哲有什麼臉來批評高雄？」

議員簡煥宗說，每次柯文哲聲勢下降時，就來攻擊陳菊，不管是針對陳菊生理特徵，或是高雄人最痛的氣爆、舉債，韓國瑜現在也有樣學樣，聲勢不好就攻擊陳菊，成為「黑菊好兄弟」，呼籲柯韓不要再用舉債、氣爆，一直消費高雄。

議員陳慧文則反問，韓國瑜上任之後，除了路平、水溝通、校園雙機之外，還有什麼讓市民琅琅上口的建設嗎？不要一到選舉就拿陳菊當提款機，這樣不厚道。

議員黃文益痛批，柯韓對高雄不熟悉，但自稱專業的李四川也把人事、社福費用拿來說嘴，怎麼沒想到縣市合併，陳菊市長要概括承受原縣區的一切，不像新北市獨立升格，「李四川這種言論，比公園裡下象棋的阿伯更沒有常識、更沒有知識！」

綠營議員們強調，陳菊12年建設高雄，總舉債1067億，之前歷任市長總舉債額1380億，如果以相同邏輯，韓國瑜上任第一天也應該負責，至少負債1380億，不該再說陳菊舉債太高。

(中時 )