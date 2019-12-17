高院認為丁守中提選舉無效沒有證明選務工作有違失，只要在選舉時間內進入排隊投票沒有違法，況且開票結果後，沒有法律禁止媒體報導開票結果後，也沒有法令禁止排隊的民眾帶手機。

高院表示，排隊時民眾使用手機沒有違失，而丁守中也無法證明看手機的人都在看開票，丁守中請求選舉無效，不符合選罷法的要件，因此駁回上訴、判決丁敗訴確定。

(中時 )