丁守中敗訴確定 判決理由出爐 12:232019/12/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高院行政庭長陶亞琴說明判決結果。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高院認為丁守中提選舉無效沒有證明選務工作有違失，只要在選舉時間內進入排隊投票沒有違法，況且開票結果後，沒有法律禁止媒體報導開票結果後，也沒有法令禁止排隊的民眾帶手機。 高院表示，排隊時民眾使用手機沒有違失，而丁守中也無法證明看手機的人都在看開票，丁守中請求選舉無效，不符合選罷法的要件，因此駁回上訴、判決丁敗訴確定。 (中時 ) #丁守中 #選舉 #開票 #手機 #判決 #結果 #理由 #出爐 #排隊 #投票 #選務 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 達連署人數門檻 核四啟封公投案成立 18:352019/12/13 政治 全國女醫師後援會成立 蔡英文：一起執政 千萬不要走開 19:082019/12/15 政治 巨乳女神手機遺失 雙蕉含鮑片外流霸氣回應 00:012019/12/16 社會 北市長選舉無效官司 高院明宣判定讞 08:102019/12/16 社會 1分鐘財經掃描》5G手機明後年爆發 五天王大贏家 08:112019/12/17 財經 北市長選舉無效官司 丁守中敗訴定讞 11:022019/12/17 社會 【大選有漏洞3】開票完送速報 5公里竟花7小時 10:422019/12/17 政治 【大選有漏洞4】票袋破損沒彌封 監院直指「投假票」 10:522019/12/17 政治 驗票、官司都輸 丁守中428萬元沒了 12:212019/12/17 社會 太扯！為奪「手機充電器」 14歲少年「刺破好友心臟」 11:572019/12/17 社會 社會熱門新聞 白皙辣妹家曬內衣褲「四度」遭竊 超無奈報警原因曝光 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 - 社會 12歲童疑遭師霸凌 死前留「驚悚5格漫」泣訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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