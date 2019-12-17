有「陸上美人魚」之稱的哈霓萱近日接受JKF雜誌邀請，擔任封面女郎，她175公分、53公斤，三圍34E、24、36，完美比例讓她成為近期伸展台上的寵兒。她笑稱「美人魚」是媒體取的，因為當時頭髮很長又帶捲，外型像美人魚，但本身不會游泳，所以在前面加「陸上」兩字。隨著成名帶來的批評與攻擊，她把這段話送給曾受到霸凌或挫折每個人，「一個人沒辦法做到人人都喜歡，但你可以喜歡自己，然後總有一群人欣賞這樣的你。」

連工作人員都稱讚哈霓萱高挑身材，但對身高長期困擾的她卻說：「穿衣服好難搭。」對比現在身為展場人氣模特兒，她透露曾搞砸人生第一場走秀，生平第一場內衣秀，台下觀眾近距離看著，她卻在踏出第一步時，因為高跟鞋沒站穩跌倒，她形容：「那場還被秀導罵到哭，應該是我人生中最受挫的時候。」雖然侃侃而談，但她眼裡卻因回憶染上幾分無奈和害怕，如今她懂得化解緊張，「往後的走秀我都避開觀眾眼神，看額頭或頭頂，好在我現在都已經習慣了。」

哈霓萱雪乳超吸睛。（JKF提供）

哈霓萱還分享親身經歷的校園霸凌，當時不喜歡團體生活，所以在學校被同學排擠，覺得她難相處玩不起來，「可我從未理會，學會裝沒看見，繼續待在自己的世界。」但其他同學沒這麼樂觀，她說：「特別無法忍受其他弱勢的同學被集體霸凌，怕他們難過，我會主動去關心接觸。」後來搬家轉學發現另一個世界，交了很多朋友，還會一起在附近商店亂花零用錢，才逐漸打開心房從內向轉為外向個性。

(中時 )