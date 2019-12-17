將開挖的放樣標示。（周麗蘭攝）

現場有濃密的雜林。（周麗蘭攝）

民眾爆料的國產署雲林分署公文。（周麗蘭攝）

財政部國有財產署18日將地毯式開挖李西螺鎮東南段、前縣議員李日貴經營的大通砂石場？國產署雲林分署13日發文縣府指西螺鎮東南段1-1號等9筆土地遭疑有回填廢棄物案，18日上午10點將開挖土地確認，國產署長將親自督陣。李日貴之子、縣議員李明哲表示，大通砂石場18年前已退場，無不可告人之事，國產署刻意選前開挖帶風向，明顯衝著影響韓國瑜總統選情而來，淪為政治打手十分可恥。

該公文是國產署中區分署雲林分處12月13日發出，主旨寫「有關本署經管雲林縣西螺鎮東南段1-1號等九筆國有土地遭疑有回填廢棄物案，本處訂於108年12月18日上午10點整開挖土地確認有無上開情事….」

根據公文所述，開挖範圍廣達4萬0439平方公尺，涵蓋共九筆土地，包括地號1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-8、1-11、1-13、117-1，總計開挖60點，每一點1平方公尺、深度3公尺。

雲林縣議員李明哲受訪表示，這段期間以來，父親被惡意用各種捕風捉影的方式傷害已經到匪夷所思的地步，大通砂石場從未盜採砂石，更沒有做過任何掩埋有害廢棄物傷天害理的事，國產署在總統大選倒數20多天配合民進黨政府鴨霸手段的演出，使韓國瑜不當選的意圖很明顯。

李明哲說，砂石退場已快20年，唯一曾在這塊空地做的就是推動西螺七崁武術文化的保存，2003年3月29日舉辦西螺大橋通車50年紀活動，陳水扁總統也曾踏在這塊空地觀看西螺七崁武術表演。

李明哲表示，國產署要質疑有回填廢棄物，何不質疑地下埋有石油？101年間有人在附近空地的私人地傾倒不明廢棄物，他主動向西螺警方舉報，雲林縣環保局也派員稽查。

李明哲憤怒說，國產署真懷疑掩埋廢棄物，大可在總統大選1月12日開挖，卻在選舉倒數時以出外景方式做出地毯式開挖的演出，令人感到不齒、可悲，他呼籲民眾到場幫忙監督，張大眼睛看蔡英文政府能怎麼栽贓，只要有人栽贓、抹黑、指控，包括國產署長在內，他一定立即提告。

國產署將開挖的土地現場18日可看到放樣的木頭，每一根木頭都有噴漆標示。

(中時 )