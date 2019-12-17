英國發生了一起駭人聽聞又不可思議的殺人事件，有一名14歲的男孩竟為了「手機充電器」與17歲好友發生嚴重的爭執，他憤怒的猛刺好友多刀，導致對方的心臟當場破裂，送醫後仍宣告不治。

據《鏡報》報導，死者是17歲的海門（Tyrone Hayman）。而在替海門募集喪禮費用的《GoFundMe》(美國一個營利性的募資平台，他們允許人們為各種的事件籌集資金。)平台上則簡短描述了事發經過：

事發當天，海門的朋友到家中拜訪他，不久兩人就為了手機充電器起了爭執。海門的朋友一怒之下竟拿出刀子開始攻擊他，使他的心臟被刺破。…3小時後海門在母親的陪伴下於醫院死亡。

募款網頁上還有一句短短的語句，寫下「我們在一場毫無意義的暴力行動中失去了泰隆，他留下了4名兄弟和2名姊妹。」許多人得知此事後，也在他的臉書上留下哀弔文，「好好安息，兄弟，我的心已經破碎，而我控制不住眼淚…我的兄弟我愛你」、「在天堂好好休息，你是一個可愛且總是面帶微笑地男孩。我會記住所有我們在學校的回憶」。

警方目前已經逮捕犯事的14歲男孩，並進行詳細的調查。

(中時電子報)