2020大選逼近，各黨部卯足全力拼選戰，民眾也持續關注支持的候選人。國民黨總統候選人韓國瑜人氣居高不下，更有支持者公開表達示愛。

（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜臉書一張韓國瑜造勢的照片，從台上看過去，台下的支持民眾密密麻麻，現場旗海飄揚。網友表示，投韓好比小螞蟻，「爬阿爬上我心底 尤其快接近投票的每個夜裡 他就在我心游移」，期待又甜蜜，呼籲大家將手中的一票投給韓國瑜。

另外，該網友也說，別讓那一票「偷偷跑到蔡包去」，非常願意將自己手中的那一票「變成那串串愛意 送韓當總統去」。

(中時電子報)