遠東航空12日無預警宣布將停飛，董事長張綱維隔天卻又出面稱是烏龍，但交通部民航局第一時間已對遠航開罰，最重甚至可撤照。國家運輸安全調查委員會主委楊宏智今坦言，依遠航過去的飛安紀錄，的確有待關注，表現不是模範生，若要復飛，審核一定要根據標準。

楊宏智表示，依照過去的飛安紀錄，遠航與其他公司相比，確實有待關注，而從調查案件件數、嚴重程度來看，它不是模範生，除了調查事故外，也要注意管理階層的態度。

楊宏智說，過去拜訪遠航時，張綱維拍胸補保證遠航很重視飛安，但針對這次狀況並不清楚，因此有待民航局在第一線做好安全把關工作，運安會也會持續關注。

針對外界連日來質疑，甚至傳言張綱維掏空公司，遠東航空表示，遠東航空重整完全按照法院重整計畫書執行，張綱維個人除資本額外，又墊付近9億元，每月主管機關皆派員禁行檢查，一切依法進行。

(中時 )