寶島18歲網球好手曾俊欣，今年賽季揮別青少年賽事，挑戰更高等級的成人職業賽，回顧一整季的考驗，他給自己表現打80分，明年賽季放眼世界排名上升到前150名。

2018年球季曾俊欣在年度四大賽的法國網球公開賽和溫布頓錦標賽，都在青少年組笑納男單冠軍，是台灣第一位同一年兩度獲得青少年大滿貫男單冠軍的選手，也當選國際網球總會ITF年度青少男世界冠軍。

今年是曾俊欣網球生涯第一個職業賽季，他認為，成人賽和青少年明顯的差別是比賽強度，除了體能和技巧之外，更大的是意志力考驗，「去年打青少年大滿貫的決賽，我認為跟職業比起來，氣氛上沒有差別，但強度差距，尤其是對手心理層面及體能都更好、更強。」

「今年上半年我都打強度較高的比賽，雖然輸多贏少，不過卻累積了很多經驗。」曾俊欣這麼說，轉職業的一開始，他面對不少失敗，這些挫折成了他最好的成長養份，7月他代表中華隊出征義大利拿坡里世大運網球男單賽事，奪下金牌，是繼盧彥勳、莊吉生後，第3位在世大運網球男單摘金的台灣選手。

曾俊欣補充，從世大運開始，自己下半年成績慢慢爬上來，狀況越來越好，漸漸適應高強度比賽，「所以給今年表現打80分吧！」今年高雄海碩盃男網挑戰賽，曾俊欣第一次靠自己的排名前進會內賽，雖然在單打第二輪直落二不敵2012年海碩盃冠軍添田豪、止步32強，但這些優異表現，已讓大家有目共睹。

曾俊欣目前正在佛羅里達進行冬訓，目標提升個人的發球速度和各方面擊球的精準度，以及場上的移動速度和腳步的小微調，在三年前的訓練營中，他還認識了今年在溫網及美網女單表現亮眼的美國15歲小將戈芙（Coco Gauff），兩人私下是不錯的朋友，曾俊欣印象自己曾在體能跑輸過戈芙，很佩服戈芙的態度和精神。

父親曾育德是曾俊欣網球生涯中非常重要的角色，不但是嚴謹有條理的教練，更要適切給予曾俊欣心理輔導，因此提到轉戰職業首年，支持俊欣的精神跟動力是什麼，他毫不猶豫感謝家人支持，讓他能毫不畏懼地走在夢想的路上。

目前曾俊欣男單世界排名來到個人新高的306位，他期許自己能夠好好珍惜、把握每場球賽，努力在不同變化之中吸取經驗與養份，目標明年底排名達到前150位，規劃年初從曼谷的挑戰賽開始，假如前幾站表現佳的話，就有機會參加ATP巡迴賽和大滿貫賽事。「其實自己不會太去在意名次，因為我認為只要實力有進步，提升排名就是時間的問題。」

(中時 )