想乘滑翔翼俯瞰綿延的蔚藍海岸、享受馳騁在海浪上的清涼暢快、或是在銀白世界浪漫滑雪？國泰航空給你「享」飛好理由 ─ 拿折扣，度假去！

2019年12月17日至12月26日，國泰航空推出10天官網獨享經濟艙機票折扣，長程機票現折新台幣2,500元、短程機票現折新台幣1,000元。優惠航點包含東京、峇里島、巴黎、紐約及雪梨等35個精選城市，一人即可成行，輕鬆翱翔4大洲，讓環遊世界不再是說說而已！

熱門航點折扣後含稅參考價：台北到東京來回機票新台幣7,796起、台北到名古屋來回機票新台幣8,492起、台北／台中／高雄到峇里島來回機票新台幣8,861起、台北／台中／高雄到舊金山來回機票新台幣14,974起、台北／台中／高雄到巴黎來回機票新台幣19,017起、台北／台中／高雄到雪梨來回機票新台幣13,872起、台北／台中／高雄到奧克蘭來回機票新台幣15,617起。

現在就上國泰航空官網，預訂航班同時輸入CXFLASHSH或CXFLASHLH，一次安排明年的春夏假期。

商務艙同步推出優惠價，最高現折新台幣18,450元，讓你以最優的價格，體驗國泰航空升級商務艙的新面貌。

(工商 )